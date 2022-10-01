有媒體報導在重陽敬老活動中，民眾摸彩中獎後，由國民黨桃園市長參選人張善政頒發摸彩金涉嫌賄選，現場還有「凍蒜」聲。張善政昨（9月30日）回應指出，活動不是他主辦、獎金不是他提供，並嗆，「蔡英文你要來抓我，現在就來抓我，敢不敢」。對此，資深媒體人趙少康昨在臉書寫下，這次選戰，民進黨眼見陳時中敗象已露，而桃園、新竹都是目前民進黨執政的縣市，很可能也會被「拔樁」，所以全力回防新竹桃園。

張善政說，他參選以來，民進黨用卑鄙的手段抹黑、媒體打壓，讓他非常不齒，他已充分體會民進黨的惡質，但絕對會奮戰下去，絕不退縮。

趙少康則是在臉書表示，「民進黨甚至不惜把黑手伸進媒體，把媒體當成側翼，透過抹黑造謠的方式左打張善政、右踢高虹安，成為台灣亂象，更讓民進黨的骯髒手法與形象一覽無遺。 」他認為，在民進黨無所不用其極，甚至投入大量資源回防桃園的狀況之下，國民黨也應該全力支援張善政，祝福張越戰越勇，最終一定能贏下桃園！