桃園警方在賭場中當場查獲陳姓負責人、2名工作人員與56名賭客。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

該地下賭場的陳姓負責人與2名工作人員，警方詢後依賭博罪嫌移送桃檢偵辦。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方查扣賭資現金34萬6400元、籌碼14萬6600元、抽頭金現金1萬8200元，以及賭具天九牌、監視器、點鈔機、無線電等物品。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市警方日前接獲情資，大園區一間宮廟疑經營地下賭場，經多日監控蒐證，今凌晨出動大批警力持搜索票破門攻堅查緝，當場查獲負責人48歲陳姓男子、2名工作人員及56名賭客，查扣現金賭資約34萬元、籌碼賭資約14萬元及賭具等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

大園警分局指出，桃市警局督察室靖紀小組與大園分局掌握情資後，連日監控蒐證，該地下賭場以宮廟作掩護，地點隱蔽外人難察覺，且警方發現常有不明人車出入相當可疑，便向桃園地院申請核發搜索票，今凌晨3時結合保安警察大隊，出動大批警力赴現場埋伏，一舉破門攻堅。

警方在現場查獲陳姓負責人、2名工作人員與56名賭客，並查扣賭資現金34萬6400元、籌碼14萬6600元、抽頭金現金1萬8200元，以及賭具天九牌、監視器、點鈔機、無線電等物品。

警方表示，詢後將陳男與2名工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另56名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰，將處9000元以下罰鍰。