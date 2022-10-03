國民ETF「元大高股息(0056)」3日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣2.1元，為成立以來首次「破2」，即將完成連續12年配息，並挑戰連續12年填息紀錄。

元大投信公告0056第一階段收益分配評價結果，以保守原則估計0056每受益權單位數預估配發金額為新台幣2.1元，之後將於10月17日公布實際配發金額，10月18日為除息前最後買進日，10月19日進行除息交易，11月22發放配息。

元大投信說明，截至收益分配評價日9月30日，0056所追蹤之臺灣高股息指數含息與未含息的報酬率差異為7.1個百分點，本次0056每受益權單位數預估配發2.1元，若以收益分配評價日淨值計算，配息率8.1%，兩數值未有大幅差異。

0056的股息發放，是基於公開說明書所載之收益分配範圍內，將股利所得與已實現資本利得按比例分配，實際配發金額會經簽證會計師最後覆核簽證確認，並進行第二階段公告，若會計師未調整本基金可分配收益金額，且在外受益權單位數未有明顯變動，則實際配息金額將與預估配息金額相同。

0056自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，繳出穩定亮眼的配息成績單，除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，至2021年完成年年填息紀錄。

於2021年收益分配公告前夕(2021/10/1)，0056受益人數48.1萬人、規模921億；而至今年9/30，0056受益人數76.3萬人、規模1,443億，成長力道反映過去一年台股高股息ETF的蓬勃發展，成立時間最久、最具指標意義。

著眼於0056穩定的長期配息與填息表現，近期投資人把握台股震盪「價低息更高」的進場機會，大舉逢低買進0056。根據集保結算所資料，0056今年以來受益人數成長逾20萬，並自6月2日起連續85個交易日淨申購，均顯示0056是台股高股息ETF投資首選，本次配息也未讓長期股東失望，預估配息金額繼2019年後再創新高，持續為逾76萬受益人創造現金股息收入。