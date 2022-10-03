永豐投信今（3）日發布旗下3檔台股ETF最新期前配息公告，永豐優息存股ETF（00907）(本基金之配息來源可能為收益平準金)在成立滿90天後，將迎來首次雙月配息；而同樣受到許多存股族喜愛的永豐台灣ESG（00888）將進行季度配息；另外，市場上唯一追蹤臺灣加權指數，同時在去年完成第10次年度配息的永灣臺灣加權ETF（006204），也將進行本年度配息。3檔台股ETF皆訂於10月19日除息，18日為最後買進日。

永豐投信期前公告，3檔台股ETF每單位配息金額分別預計為：永豐優息存股ETF(00907)配息金額為0.141元；永豐台灣ESG ETF(00888)配息金額為0.208元；永灣臺灣加權ETF(006204)配息金額為2.61元。

永豐投信指出，受到美國聯準會(FED)鷹派的升息政策陰霾下，持續打壓投資人風險情緒，國際股市再度受挫，9月30日台股也跌破前波低點創下今年收盤最低。近期外資雖賣超台股，但目前ESG資產在市場討論熱絡，而息收型商品依舊受投資人喜愛，持續有資金進駐。永豐3檔台股ETF皆訂於10月19日除息，提醒喜愛息收資產的投資人要把握在10月18日買進或持有，才可以享有配息機會。投資人參與配息時，須注意基金配息率不等於報酬率，除在意配息金額外，還要留意淨值漲跌。

永豐台灣ESG ETF9月16日完成半年度成分股調整，調整後的新成分股囊括9成持股，整體金融與傳產佔比來到近3成，整體防禦性提升，也有助於支撐ETF息收。

永豐優息存股ETF為市場唯一首檔以金融、傳產為標的的ETF，在全球金融市場呈現劇烈波動之際，鎖定低波動、息收穩健、具備存股特性的投資標的更是投資人長期存股的首要選擇。此外，首創台股ETF雙月配息機制，也為投資人創造有彈性的財務規劃，提供定期息收的運用新選擇。