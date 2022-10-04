美股昨夜上演多頭反撲大戲，亞股今日漲聲一片，台股也一掃近兩日低氣壓，股匯雙彈，大盤由晶圓雙雄號召半導體族群領軍，帶動車電、網通、元宇宙、鋼鐵、航運、生醫等群起而上，加上國民ETF「元大高股息」(0056)配息題材帶旺人氣，終場量增強漲276.04點、為13576.52點，收復前兩日失土，並拿回5日線，總成交值放大至1812.95億元；櫃買市場收176.90點，漲4.50點，總成交值亦增至557.84億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，金管會睽違2年半再度祭出限空令，依據過去經驗，金管會自2015年以來3度出手限空令之後，均可帶動台股短期信心面回穩，且從目前盤中指標跌深個股不跌反漲的狀況分析，近期有望見到一波反彈行情。

廖炳焜認為，台股未來走勢可觀察四大方向，第一是美國通膨改善情況、聯準會何時減緩升息幅度，第二是中國廿大會議之後，是否改變清零措施，第三是第四季購物旺季消費與庫存去化情形，最後是俄烏、歐洲冬季能源風險等地緣政治問題發展。

盤面上，台積電(2330)收在429元，上漲2.8%，重回五日線；聯發科(2454)今重返10日線，股價收在573元，上漲4.56%；力旺(3529)權利金題材，收在漲停板122元，收復10日線；鴻海(2317)將在10月7日受邀舉辦法說，今日收在102.5元，上漲1.49%，重返5日線；寶齡富錦(1760)昨獲投信買超，收在漲停板149元；航運股見多頭火種，四維航(5608)收在27.5元，上漲7.77%、正德(2641)收在17.05元，上漲6.23%、榮運(2605)收在19.25元，上漲4.9%。

廖炳焜指出，第四季台股走勢和全球金融市場，皆須視美國通膨、聯準會的動態而定，從近期美國的就業數據來看，皆顯示薪資上漲、市場仍熱，支撐民眾敢花錢，通膨難以有效下降，因此預料聯準會仍將堅定鷹派的打擊通膨，進而預期需求面將持續遭到壓抑，使得第四季消費旺季可能不旺，企業獲利與GDP成長率下修，帶動整體股市評價面下調。