日經在周二大漲近3%，創下近6個月最佳單日表現；華爾街股市周一收漲，推進投資人紛紛買進受重創的重量級股票和成長股。

在廣泛買盤支撐下，周二日經225指數收盤大漲776.42點或2.96%，為26992.21點，並創下自3月23日以來最大單日漲幅，收盤指數也創下9月22日以來最高點。

東證一部指數漲59.31點或3.21%，為1906.89點，創下自3月10日以來最大單日漲幅。

由於製造業數據疲弱，導致美國國債殖利率大跌，增強股市吸引力，華爾街股市三大指數周一上漲逾2%。

野村證券策略師Maki Sawada說，投資人搶購此前遭打壓的股票，尤其是重量級股票和成長型股票；市場還受到華爾街強勁收盤的支撐。

北韓發射飛彈，並飛越日本上空，為近5年來首見，市場對此消息並不感到在意。

Uniqlo母公司迅銷上漲2.02%，對日經指數的上漲提供最大助力；其次是軟銀集團上漲5.1%；以及晶片製造設備商東京威力科創，上漲2.68%。

批發股上漲5.53%，為表現最好的板塊。伊藤忠商事(Itochu)大漲8.34%，該公司上調獲利預期，並公布一項股票回購計畫。

三菱株式會社也上漲4.83%；三井物產上漲5.39%。

OPEC+表示考慮減產後，油價上漲，能源股也隨之上漲。

船運公司川崎汽船下跌1%，為日經唯一下跌的個股。