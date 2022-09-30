在長假前夕，港股迎來上漲，但是錄得自2001年以來最糟糕的一季。

周五香港恆生指數收漲56.96點或0.33%，為17222.83點，盤中最多跌2.8%。國企股(H股)升1.83點或0.03%，為5914.08點。

港股在九月累計總共下跌了13.7%或2731點。

內地的藍籌指數仍下跌0.58%，人民幣上漲，來到7.0895。據外電報導，中國人行已經要求主要國有銀行，準備在離岸市場出售美元，兌換更多人民幣，要為人民幣的干預做好準備。

內房股大漲，碧桂園升8.98%，為表現最好的藍籌股，富力地產升8.13%，佳源國際升7.19%。中國人行和銀保監周四發布通知，決定調整房貸政策，符合條件的地方政府可自主決定調整當地首套住房貸款利率的下限。

九毛九大跌20%，報12.9港元；該公司宣布斥資11億人民幣收購廣州國金天地商廈26%股權，市場隨即出現恐慌拋售。九毛九也澄清，非要進軍房地產市場。