日本東京地區9月核心消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.8%，為連續第4個月超過該國央行設定的2%目標，並創下2014年以來最大年漲幅。

該日本首都的通膨數據向來被視為是全國通膨的領先指標，最新公布的數據讓市場更加相信日本全國核心通膨率將在未來幾個月升至近3%，並可能讓日銀主張近來推升成本的物價上漲只是「暫時」現象的觀點遭到質疑。

東京地區9月核心CPI（包括石油產品價格，但排除生鮮食品價格）年漲2.8%，較8月的年漲2.6%加速上揚，並追平2014年6月創下的高點，但結果符合市場預期。

此外，數據顯示，從電費、巧克力到壽司和飯店等各種商品與服務價格都上漲，顯示越來越多公司將不斷攀升的原材料成本轉嫁給消費者。

農林中金綜合研究所（Norinchukin Research Institute）首席經濟學家Takeshi Minami表示，數據顯示漲價的現象在擴大，我們可能看到10月核心消費者通膨率突破3%。由於能源成本逐漸到頂，以及消費者可能無法接受價格進一步上漲，通膨還是很有可能在明年逐漸放緩。

日本央行將在10月27日、28日會議上公布新的經濟成長與通膨預測，而這項數據是該央行將納入考量的關鍵因素之一。

日本9月全國CPI告將10月21日出爐。