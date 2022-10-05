美股恐慌指數VIX在昨日跌破30，成長股如科技股指數全面翻揚，美國製造業擴張速度減慢，緩解市場對聯準會過度緊縮貨幣政策的擔憂，科技、能源股買氣恢復熱絡，美股四大指數昨天集體收紅，讓投資人對第4季行情重燃希望。究竟後市如何觀之？手上持有科技股者，該續抱？該趁勢入市？法人認為，行情總在絕望中誕生，此刻可以逐步搶好股、撿便宜，在組合上建議構組「AEGIS」（神盾）成分股，兼顧組合的攻擊性和防禦性。

「AEGIS」成分股：「A」為蘋概股，「E」為電動車，「G」為5G，「I」為IOT,「S」衛星通訊等，這些科技產業趨勢明確、長線商機可期。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，下半年來金融市場因聯準會持續鷹派升息，使股債罕見出現同步下挫，美國科技股也因市場恐慌情緒出現領軍破底，但投資不能跟著消息面走，聰明的資金應是跟著基本面以及有明確的趨勢面來走。若是這樣來看，便會發現科技股其實已有3大長線商機正在醞釀，包括：1.近期Apple Car復活催化的電動車商機；2.iPhone14 Pro系列帶旺台鏈蘋概股及加大5G需求；3.蘋果新機重新點燃衛星通訊市場大餅。

蘋果傳出將在今年底重組Apple Car團隊，重啟塵封已久、打造電動車的泰坦計畫（Project Titan）預計2025年量產。市場認為，蘋果電動車將委外代工，鴻海(2317)是奪單呼聲最高的公司之一。鴻海先前已取得北美電動車生產基地，另外，鴻海與另一家新創車廠Fisker合作的PEAR車款，也在持續推進當中，規劃2024年量產，由於PEAR是平價車款，市場預估，年產量至少25萬輛，可看出鴻海在北美電動車市場，對車用電子與模組的需求愈來愈大。蘋果電動車復活，對鴻海等電動車相關供應鏈將挹注莫大利多。

iPhone 14系列新機於9月下旬開賣後，雖iPhone 14銷售不如預期，但Pro系列高階機種熱銷，消費者對於iPhone 14 Pro系列的全新動態島技術、A16晶片及4,800萬畫素鏡頭等規格升級相當滿意，顯示果粉多具有追求技術升級的剛性需求，因此推升加價購買Pro系列產品的買氣，新機搭載超快速的5G高效傳輸技術，連帶帶旺相關5G台廠供應商。

衛星通訊部分，蘋果新機納入支援衛星通訊服務，就算不在手機通訊覆蓋範圍，仍可透過衛星發送求救訊號、撥打緊急電話，這項服務預計年底前在美、加地區推出。中國華為9月推出的新品Mate 50系列手機也支援衛星通訊功能，美、中兩大手機龍頭廠不約而同加入衛星通訊市場，加上SpaceX、英國Oneweb、加拿大Telesat、Kuiper Systems(亞馬遜子公司)等全球四大衛星公司規劃，未來總計至少發射4.5萬顆低軌衛星上太空，如此有望讓沉寂多年的衛星產業再度活躍起來，也重燃台廠低軌道衛星供應鏈商機。