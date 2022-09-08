台中市副市長令狐榮達(左起)頒發運動推手團體獎給致力於推動各項運動的八馬國際董事長王文欽。(林欣儀翻攝)

9月9日是國民體育日，表達對優秀運動員的肯定與鼓勵，台中市府8日舉辦「運動有功團體及人員表揚典禮」，頒獎給56名優秀運動員及教練，曾在東京奧運為國爭光的選手楊勇緯、陳傑也獲表揚，台灣運動休閒健康發展協會理事長鄭清榮獲終身成就獎，另致力於推動各項運動的八馬國際董事長王文欽獲頒運動推手團體獎。

擔任頒獎人的台中市副市長令狐榮達表示，他從小喜愛運動，大學三、四年級還特別選修排球和籃球課，平時也常觀看各類運動賽事，運動不但能強身健體，還可培養團隊合作精神，希望民眾一起運動，從中得到樂趣。

令狐榮達說，這次獲獎者分別有傑出運動選手獎12人、優秀運動教練獎12人、績優團體獎」4組、績優個人獎10人及9組運動推手團體獎、8名運動推手個人獎，還有1名「終身成就獎」得主，其中，世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂、東京奧運銀牌國手楊勇緯都獲頒獎項。

令狐榮達指出，奉獻運動發展數十年的理事長鄭清榮，長期辛苦指導選手，獲頒終身成就獎；台中市政府積極打造「酷運動、酷城市」，各項運動競賽表現亮眼，在今年全國身障運中，台中代表隊奪下破百面金牌、成績居全國第二。

運動局長李昱叡則說，市長盧秀燕就任至今，台中已啟用5座運動場館，另清水、豐原、北屯的國民暨兒童運動中心已動工，未來預計還有烏日全民運動館、太平國民暨兒童運動中心、足球運動休閒園區、巨蛋體育館等即將動工，帶動城市運動經濟發展。