民進黨台中市議員第5選區（潭子、大雅、神岡）參選人林義偉，12日深夜駕車行經台中市西屯區時，因車子在停等紅燈時超越停止線，遭警方攔查，員警趨近發現林男身上有濃重酒味，經檢測確認酒測值超標，將林男帶回偵訊後移送地檢署，檢方今複訊後無保請回。

台中市警六分局指出，西屯派出所員警12日晚間11點多巡邏時，行經黎明路、中科路口，見到1輛自小客車違規超越停止線，遂趨前攔查，未料聞到駕駛身上有濃濃酒味，經呼氣檢測酒測值0.8，訊後將林男依公共危險罪嫌法辦，當時林男穿著競選背心，但員警不知道他就是參選人本人。

檢方表示，林男13日上午9時許，被依公共危險罪嫌移送，經檢察官複訊，11時許無保請回；全案依酒駕案程序處理，依酒測值超標證據處分，林並未向表明是參選人身分。

林義偉屬民進黨新潮流，本屆參選台中市第5選區市議員失利，以1700多票之差落選，今年再度獲民進黨提名，未料竟發生酒駕事件。

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