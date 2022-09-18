花東大地震傳出災情，國民黨台南市長參選人謝龍介今天晚間宣布，顧及大地震甫發生，一切以救災與善後為先，他將暫停選舉活動。

謝龍介表示，原訂明日將陪同民眾黨台南市議員參選人江國銘路口宣講，但在取得當事人的同意下，已決定暫緩。