救災善後為先 謝龍介宣布暫停選舉活動 21:172022/09/18 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨台南市長參選人謝龍介今天晚間宣布將暫停選舉活動。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花東大地震傳出災情，國民黨台南市長參選人謝龍介今天晚間宣布，顧及大地震甫發生，一切以救災與善後為先，他將暫停選舉活動。 謝龍介表示，原訂明日將陪同民眾黨台南市議員參選人江國銘路口宣講，但在取得當事人的同意下，已決定暫緩。 遭指淪為選舉打手鬥政敵 農委會：這樣的指控相當不妥 林智堅「復出」稱台積電也有不良品 他酸：為選舉什麼都敢說 林智堅回來了親子排隊搶合照！這位民眾跟小智咬耳朵說這句 #九合一選舉 #台南市 #參選人 #國民黨 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文南投輔選為參選人披彩帶 突遭抗議原因曝 18:142022/09/18 政治 企業好友交流協會號召千名支持者 謝龍介拜廟為花東災民祈福 18:402022/09/18 政治 挨批擋疫苗 蔡英文：別把防疫變選舉口水戰 04:102022/09/18 政治要聞 蔡英文喊勿把防疫變口水戰 藍委列事實打臉 11:062022/09/18 政治 蔡其昌邀辯論市政 中市府：盧秀燕已勾選公辦辯論會 12:382022/09/18 政治 開演10分鐘就遇強震 音樂劇《倒垃圾》直接喊暫停 16:212022/09/18 娛樂 池上6.8地震 苗栗4級 徐定禎：鄉親朋友們還好嗎？ 21:282022/09/18 政治 全台震不停 彰化縣長王惠美臉書問候 黃秀芳取消行程 18:082022/09/18 政治 王惠美勤跑行程推活動 黃秀芳提政策爭燈會到彰 04:102022/09/18 地方新聞 桃園羽球場天花板震塌 前立委指多項「工程貓膩」應追查 20:332022/09/18 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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