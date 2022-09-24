新住民依說明進行模擬投票，內容包括查驗身分證、領票、圈票及將選票投入票匭等步驟，實際體驗民主投票過程(圖／金門移民署提供)

活動中也邀請高雄市家庭教育中心劉娟老師分享「親子齊步玩創意」活動，帶領大家手作鑰匙圈吊飾(圖／金門移民署提供)

移民署南區事務大隊金門縣服務站為了讓新住民朋友瞭解台灣的選舉制度，今(24)日上午特別結合金門縣選委會辦理「金門縣五合一模擬投票」，實際帶領新住民體驗民主投票過程，活動中也邀請高雄市家庭教育中心劉娟老師分享「親子齊步玩創意」活動，帶領大家手作鑰匙圈吊飾。

這場「模擬投票」活動邀請金門縣選委會陳立人先生針對投票流程及圈選態樣逐一說明，讓新住民進行模擬實際投票，內容包括查驗身分證、領票、圈票及將選票投入票匭等步驟。來自山東的新住民-曉美感到非常新奇並表示會珍惜第一次的投票權，選出真正能為民眾做事的候選人。

另為增進親子間的互動關係，金門移民署也請來擁有多項證照的劉娟老師分享從大陸江蘇為愛來台的經歷，透過政府的資訊及補助取得美容、烹飪、工業電子等多項證照，並以親子互動的故事與現場新住民媽媽們互相交流，帶領大家手作鑰匙圈吊飾，並在祈福紙上寫下願望或祝福的文字放入吊飾，期許願望早日實現。

移民署金門服務站主任廖蔚蘭表示，年底即將進行選舉，移民署除讓新住民親身體驗選舉投票流程外，也呼籲民主選舉的重要，並鼓勵新住民及國人針對疑似賄選行為，應勇於檢舉並珍惜手中神聖的一票，共同維護乾淨的選風。

由於日前金門地區又出現海漂病死豬案例，主辦單位也提醒新住民朋友務必轉告親友，切勿攜帶豬肉製品入境，或上網郵購來歷不明肉類製品，違反規定將處以高額罰款，得不償失。相關反賄選及防堵非洲豬瘟資訊可上移民署網站查詢。