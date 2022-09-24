基隆市長林右昌、立委蔡適應及多位市議員，與在地小朋友一起扔紙飛機，為活動揭開序幕。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府於24、25日兩天下午，首度與臺灣還我特色公園行動聯盟（特公盟）合作，在暖暖區寧靜街封街舉辦「憶起上街玩吧！」活動，包括基隆市長林右昌、立委蔡適應等人，與當地的小朋友一起在街頭玩耍。林右昌說，希望藉這個活動，迎向過港社區的新未來。

林右昌指出，這項活動是過港地區改造計畫的一部分，過港社區是省府時代建立的示範社區，市府將對面自來水公司宿舍群由市府財政處接管，未來可做進一步規劃和社區使用。

林右昌表示，寧靜街未來規劃友善徒步環境，透過動線設計，讓暖江國小及過港幼兒園校門口會有學童接待區與人行道。藉這項活動，大家重新思考，寧靜街若封起來，變成社區生活環境一部分，將有何種可能性與想像，過港社區將變得和過去不一樣。

這項活動以「街道遊戲」主題，將平日車行的街道，變成大型遊戲場，讓生於E世代孩子，體驗爸爸媽媽小時候，在路間與朋友們一同玩樂的快樂時光，大小朋友背上紙箱製的飛鳶翅膀，翱翔在街道中，大玩泡泡跟街道彩繪。今天雖有間歇雨勢，大家仍玩得不亦樂乎。

教育處表示，活動中，提供繽紛環境友善顏料，讓孩子在街道上自由創作，大小朋友都很愛的泡沫遊戲，各式紙箱讓孩子發揮創意，動手做自己的玩具，更以基隆為發想，設計飛鳶翅膀模板，供親子參考設計製作自己的飛鳶翅膀。