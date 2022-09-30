誠品社區創新店「誠品生活時光」首度開進中台灣，明日（10月1日）試營運，位於台中北屯全新落成的首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」1樓，試營運首日將推出超值1元美食，有萬用滷味包、桂花烏龍杏仁餅等。

誠品書店資深總監張曉玲表示，今年7月起誠品社區創新店以平均每月開一家的展店速度，接連在新北板橋、土城、桃園龜山、台中北屯開出新店點，深入過往誠品無法到達的地方，透過模組化的規劃，不但日日有新書，甚至享有比大店更快速的新書和新品週轉率。

除了豐富的書籍、食品、文具等選品，誠品生活時光北屯江興店特別打造結合藝文特展與美味廚房的「TEA ROOM」，提供健康又美味的早午餐與輕食，10月正值芋頭豐收，芋泥麻糬三明治、濃濃巧克芋泥牛奶等是必嚐新滋味，還有誠品社區創新店暢銷冠軍必點美食經典黑松露蛋沙拉三明治。

誠品生活時光北屯江興店首檔展覽，與曾擔任美術老師的插畫家「Mr.FF薯條先生」合作，邀請讀者以童趣視角看世界，期待帶給大家正面能量。

試營運期間推出日本麝香葡萄，遠低於市價只要488元（數量有限售完為止），精選日本、紐西蘭進口零食買一送一等，店內設有「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務，滿足社區居民日常食衣育樂各式需求。

北屯眷戀山光好宅過去是舊眷舍，周邊還有列管保護的老樹，住宅建築設計以兩棵樹互相擁抱為概念，誠品生活時光北屯江興店也以「家」的尺度打造兼具知性書房、美味廚房的場域，店內日日有新書與生活選物新品推薦，健康有機的生鮮蔬果、小農奶蛋，並不定期推出團購好康。