凌蕙蕙是民國77年中姐冠軍，同年再獲國際佳樂小姐第五名，美貌和氣質均受肯定。現年60歲的她，走過后冠爭議和失婚，轉型當藝術家，渾身散發優雅的氣息。

凌蕙蕙常在臉書公開分享生活，她熱愛中國繪畫，近年取得師大美術研究所碩士學歷；而3天前她亮麗的現身東森購物台，頂著包頭和精緻妝容，搭配一身深色的短洋裝，無論臉蛋或身材都保養得宜，獲得網友大讚。

凌蕙蕙擁有172公分修長的身材，從小就對選美很有憧憬，直到25歲那年中姐選美比賽復辦，火速地報名，憑著突出的外型和氣質打敗400名佳麗，成為該屆的冠軍，並代表中華民國參賽國際佳樂小姐，獲得第五名佳績。

凌蕙蕙、趙英華是民國77年的中姐冠、亞軍。（圖／中時資料照）

不過，隔年凌蕙蕙控訴選美主辦單位未給所有的獎金、獎品，激怒主辦人周迺嵩，第一名的資格被取消，由亞軍趙英華遞補，三方爆發紛爭，在法院對簿公堂，凌蕙蕙獲得勝訴，取回后冠。

凌蕙蕙成為中姐冠軍後，追求者數不清，33歲那年她嫁給律師，育有一女，未料婚姻僅維持10年，還在法院上撕破臉，凌蕙蕙曾公開哭訴前夫要求她賣春貼補家用，並數落男方對女兒不聞不問、積欠扶養費；但前夫否認多數的指控，離婚後隔年也再婚，想要重新開始，不想要跟凌蕙蕙有任何牽扯。

失婚的凌蕙蕙，潛心於繪畫，成為藝術家，可惜她再度遇人不淑，2013年在臉書結交自稱英國籍男網友，被對方騙走12萬，趕緊報案處理，也感嘆為何壞人如此多。