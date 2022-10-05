疫情常態化、聚餐氛圍轉濃，王品集團3大燒肉品牌推出酒水優惠，燒肉餐酒館「最肉」新推宵夜菜單與兩款萬聖節限定調酒，領取優惠券享單杯99元優惠；燒肉吃到飽「肉次方」祭出199元無限暢飲生啤活動，挑戰6秒內喝完一杯就享生啤無限招待，此外，「Oh my!原燒」也有啤酒第二杯5折優惠。

位在台中公益路燒肉一級戰區的「最肉」，除了招牌美日澳頂級和牛外，近期新推多款適合下酒的炸物小食，並規劃晚間8點半後限量供應的宵夜菜單。「迷你香料虎掌」選用富含膠原蛋白的豬蹄筋，以辛香料慢燉至滑韌Q彈；「半熟月見蹄筋飯」將香滷蹄筋澆淋在晶亮白米上，搭配傾洩而出的半熟蛋液，入口感受到黏口的膠質感；炸得咖滋酥脆的「匈牙利紅椒魚皮」鹹香涮嘴。

因應萬聖節到來，「最肉」邀請2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang設計兩款節日特調，「藍色精靈」以清新茉莉綠茶與白酒為基底，加入藍柑橘打造夢幻的藍綠漸層，搭配果香四溢的哈密瓜，香甜順口。「獨角獸伯爵」以伯爵茶結合濃甜葡萄汁，杯口妝點巧克力蜂蜜，尾韻還藏著萊姆酸香。兩款調酒售價200元，即日起至10月31日止，只要至「王品瘋美食APP」領取票券並於周一至周四消費滿500元，即可以99元加購萬聖節調酒一杯。

肉控天堂「肉次方」也推出「199元生啤無限暢飲」活動，10月31日前內用消費，即可以199元加購ASAHI生啤無限暢飲，若成功於6秒內喝完一杯啤酒，就享單人生啤無限招待優惠！以最多人點的798元套餐加199元啤酒加購價計算(服務費另計)，等於每人不到千元，就可享用桌邊現切美國濕式熟成肋眼與紐約客牛排、牛舌、帶骨牛小排等40種肉品海鮮吃到飽，以及生啤無限暢飲。

此外，「Oh my!原燒」也推出「啤酒第二杯5折」優惠，12月31日前單點海尼根生啤或ASAHI啤酒，可享第二杯5折優惠且不限杯數，品牌也將於10月25日上架百威啤酒、艾德懷斯白啤酒2款新品，提供消費者更多元選擇。

【禁止酒駕，飲酒過量有礙健康】