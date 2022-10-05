金管會公布2022年「鼓勵投信躍進計畫」認可名單，今年有元大及國泰2家投信業者獲得認可，較去年減少富邦及永豐2家。而元大及國泰2家投信業者自10月起的1年期間，可享有1～2項優惠措施。

為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模、朝向國際化發展，金管會2015年公布「鼓勵投信躍進計畫」，業者若符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的「基本必要條件」，且在投研能力、國際布局及人才培育達到其中2面向要求，可提出認可申請。

由於外界反應中小型投信業者較不易達成相關指標規定，為促使中小型投信業者積極參與，金管會去年中宣布增訂中小型投信業者適用的放寬後評估指標及面向，符合者亦可取得基本優惠措施，永豐投信成為去年放寬後首家取得認可的中小型投信業者。

證期局副局長高晶萍表示，元大及國泰2家投信業者均符合基本必要條件、三面向及其他對提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施。

上述2家業者均適用基本優惠措施，包括可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，可申請募集ETF連結基金，以及所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。

選擇優惠措施方面，2家業者均選擇送審投資海外投信基金申報生效期限，可由30天內縮短至12天優惠。元大投信另選擇放寬每次送審投信基金檔數上限，國泰投信則選擇符合相關法規下，可再提出其他優惠或便利措施。上述優惠措施為今年10月起至明年9月底止。

金管會期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，推動我國投信產業正向發展，建構良好且具潛力的資產管理產業環境，增進我國資產管理產業整體競爭力。