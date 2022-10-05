金管會推動「鼓勵境外基金深耕計畫」邁入第10年，公布2022年共有聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、NNIP及富蘭克林等10家資產管理集團符合資格。上述業者自10月起的1年期間，可享有1～2項優惠措施。

為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展台灣資產管理市場，金管會2013年起推動「鼓勵境外基金深耕計畫」，強化對台灣資產管理人才培育，符合深耕計畫一定條件的業者，可適用各項優惠措施。今年共10家業者符合資格，增加鋒裕匯理、路博邁2家。

證期局表示，此次10家獲認可的業者，在台募集銷售的境外基金國人投資比率上限，可自原規定的50％放寬至70％。其中，聯博、安聯及施羅德符合5項評估指標，可適用2項優惠措施。其餘7家則符合4項評估指標，可適用1項優惠措施。

適用優惠措施方面，聯博、安聯及施羅德3家業者均選擇「可引進新類型基金、或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」，聯博另選擇「申請案可加速審核」，安聯及施羅德則選擇「每次送件境外基金檔數可提高至3檔」。

而景順、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、NNIP及富蘭克林等7家業者，則自「可引進新類型基金、或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」、「每次送件境外基金檔數可提高至3檔」、「單一境外基金投資陸股上限永久放寬至40％」3項優惠措施中的其中一項。