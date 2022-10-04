台中市西屯區1家食品廠遭爆料，指其將過期產品改標後賣給直播平台、知名量販店。(翻攝照片)

台中市西屯區1間食品廠遭爆料，指其將過期產品改標後賣給直播平台、知名量販店，公司前員工向台中市食安處檢舉，但業者喊冤，反控前員工故意陷害，雙方各說各話。此案經檢舉後，業者在1周內即清空問題產品，吹哨者身分也曝光，外傳疑有人洩密，食安處強調絕對保護陳情人個資，全案已移送檢方偵辦。

爆料者9月21日向台中市食安處檢舉，指稱位於廣福路的冷凍食品廠長期要求員工把快過期或已過期的外箱原標籤撕下，貼上新的製印標籤，繼續販售給知名量販店及各大直播拍賣網站，過年過節偶爾也會拿過期食材送禮給客戶。

爆料者稱是因看不慣台灣民眾長期吃這種食品，導致身體受到危害，才提出檢舉，未料1周內公司就把所有的過期食品全部都清空，質疑有人通風報信，且說公司還知道是他去舉報，未善盡保護吹哨者的責任。

食品廠業者則反控，該名檢舉員工是因借錢不成才報復，且之前就曾威脅他說要爆料，懷疑產品是遭員工動手腳、換標籤後提出檢舉。業者並發聲明指出，對此事絕不閃避推卸，將配合調查後再說明。

食安處則強調，民眾提供食安不法的情資，均依照食安法第43條及台中市政府受理檢舉陳情案件保密實施要點規定辦理，全程以密件移送，嚴格保護陳情人個資，後續食安處將積極配合檢調作業，目前此案已移請檢方偵辦中。

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