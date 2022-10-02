藝人黃嘉千與夏克立日前被爆出婚變，結束16年的婚姻，雙方的離婚官司已經在9月中開始進行，如今半個月過去，夏克立在臉書上反應，自己的社群帳被人檢舉，讓他感慨「或許在我的社交媒體上，我被噤聲了」，貼文一出引發外界討論。

夏克立自離婚後就鮮少更新社交平台，直到前陣子台灣花蓮發生大地震，他貼出一張玉里一棟民宅因強震倒塌的畫面，並關心台灣災情。日前他因為轉發家庭失和的相關影片，並發表內心的想法，然而貼文就遭人檢舉，他發文表示：「看來我應該繼續保持沉默，因為有些人投訴了我的貼文，可能會導致我的Instagram和Facebook帳戶被關閉，或許在我的社交媒體上，我被噤聲了。」

另一方面，前妻黃嘉千人正坐在台北小巨蛋，參加彭佳慧演唱會，期間彭佳慧在台上特別提到與黃嘉千的回憶，兩人曾有兩屆一起角逐金曲獎，並鼓勵她要繼續唱歌，還說「黃嘉千，有沒有看到，有志者事竟成，我看我變多漂亮，有一天你也可以」，受到感動的黃嘉千在台下早已淚流滿面，彭佳慧最後又唱黃嘉千的經典歌曲《分手快樂》獻上祝福。

黃嘉千與夏克立離婚訴訟9月12日首度開庭，當天黃嘉千由律師賴芳玉陪同，步入法院時，黃嘉千回應媒體「謝謝大家關心」，而夏克立方面僅有委託律師到場，本人並未現身法庭，全程30分鐘結束。黃嘉千庭後未接受記者提問，快步搭車離開。