新竹縣新豐鄉小叮噹科學主題樂園10月雙十連假期間，推出「十月壽星 免費入園 遊GO讚」，園內結合水、力、風、光、聲、電等六大元素設計自然科學的互動體驗設施，擁有全台最大的室內滑雪場，讓親子不用出國，在零下5度C冰雪世界，體驗戲雪及乘坐雪毯飆雪樂趣。

小叮噹表示，雙十連假期間，園內加碼安排「液態氮科學實驗秀」，邀請爵士鼓活動藝人來園表演，讓大家在美好音樂氛圍中，歡樂共度雙十假期。

小叮噹10月底前，平日推出雙人住宿優惠方案2299元，每房再贈送200元餐券，報名體驗1小時滑雪課程，搭配雙人住宿，雙人只要3999元。

此外，小叮噹響應新竹縣政府推出「悠遊國旅 竹縣抽好禮 遊購Amazing」活動，使用200元好客Point可以直接購買價值原價500元門票1張，入園後，水陸雪設施1票通通享受暢遊。

小叮噹加碼好康，民眾持好客住宿券600元，入住小叮噹生活大師會館，雙人住宿只需要再補1500元，享原價5200元的住宿，包含雙人住宿一晚、中西式早餐、遊主題樂園2天水陸雪設施通通玩、下午茶、夜間手作活動體驗。

小叮噹10月加開線上旅展特惠，21到31日特定期間內，500元水陸雪1日遊門票特惠280元，雙人住宿原價5200元特惠1990元；滑雪課程體驗券，原價3150元特價980元。