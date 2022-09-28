雙十連假即將來到，把握今年最後一個連假出遊機會，和逸飯店台南西門館及和逸飯店高雄中山館宣佈「府城港都住一晚送一晚」專案優惠延長至12月30日，超值優惠價雙人住宿2晚含早餐只要6,899元起，加入AMAZZING CLUB會員再享房價5%折扣，為旅客外出遊玩省荷包。迎接雙十連假，兩館並規劃一系列餐飲優惠活動，和逸飯店·台南西門館Cozzi KITCHEN餐廳針對親子家庭推出好食成雙1,010元套餐，讓大人享用美味餐點同時，小朋友還能暢玩戶外遊樂設施-奇趣操場。和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof於10月10日當天推出晚餐饗宴，邀來Live Band現場演出。

看好南部連假旅遊熱潮，三天兩夜的「府城港都雙城遊」輕旅行，雙人入住2晚含早餐6,899元起，平均每人每晚只需1,724元起，用超值的價格，一次體驗兩間特色飯店的渡假氛圍，首晚入住三多商圈捷運站旁的「和逸飯店‧高雄中山館」，於高空景觀餐廳Cozzi THE Roof享用下午茶同步觀賞港灣日落美景，10月10日推出「歡頌國慶」晚餐限定活動，享有豪華海陸雙主餐六選一及Live Band表演，每人1,600元起，享受主廚料理及音樂同時，還能欣賞夜晚浪漫的港灣夜色。

另一晚入住親子出遊首選的「和逸飯店‧台南西門館」，以卡通頻道主題設施及主題主題房聞名，入住贈送卡通頻道主題伴手禮組，內含卡通明星週邊玩偶商品、獨家與台南排隊名店「連得堂餅舖」聯名推出的COZZI雞蛋煎餅。Cozzi KITCHEN下午茶餐廳同步於10月1日起至10月10日，推出「好食成雙」1,010元雙人親子套餐，內含精選沙拉、義式輕食主餐、飲品，還有主廚特別為小朋友準備的料理，訂購此套餐再享小朋友免費暢玩奇趣操場，各式遊樂設施一次滿足。