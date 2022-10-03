一年一度全國最大旅展ITF台北國際旅展將於11月4日登場，台灣高鐵即日起至12月29日，推出「旅遊 不用理由」線上旅展，除了「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」等高鐵假期主題產品，以及「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等，並祭出加碼優惠：只要購買上述高鐵假期指定產品，每人再送高鐵假期1仟元抵用券1張，並可享TGo會員點數放大抵。

台灣高鐵表示，「搭高鐵．送住宿」網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等6縣市共28家精選飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要2980元起，等於買高鐵來回車票即可免費住一晚飯店。

「加時不加價」提供高鐵＋住宿及高鐵＋租車等2種選擇，指定商品皆多送2小時加時；而針對銀髮族旅客，凡購買高鐵假期「不老玩家」，年滿55歲（含）以上每房可享最高2000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上再加碼每位折抵200元。

凡購買上述「搭高鐵．送住宿」、「加時不加價」、「不老玩家」等3項產品，依高鐵票占位人數再送高鐵假期仟元旅遊抵用券（適用出發日期：2022／11／1~2023／3／31），可抵用高鐵假期任一行程；同時，更享TGo會員點數放大抵，500點折300元，最高可享2000點折1200，相當於1人同行，每人最高可折抵600元。

若旅客喜歡自行規劃住宿與遊程，也可採用台灣高鐵「冬遊饗食趣」國旅聯票及飯店聯票優惠專案，透過指定平台購買國旅聯票，加購高鐵票即享8折起優惠，飯店聯票訂房加購高鐵票則享75折起優惠，如於11／30前入住國泰集團旗下6館或義聯集團旗下2館合作飯店，更享高鐵65折超低票價。

國旅聯票免排隊即可快速通關享用嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南阿裕牛肉涮涮鍋，而飯店聯票訂房入住台北君品酒店即贈菲力牛排晚宴套餐、台南U.I.J.友愛街旅館則送網美打卡好所在南美春室The POOL雙人午茶。