議員蕭淑芬質詢彰化高鐵特區的開發進度，彰化縣長王惠美表示，最新已再新爭取7000萬元，將打造生技園區。（吳敏菁攝）

彰化高鐵特區土地標售已超過4成，議員關心土地紛紛標售，但開發速度還是太慢，希望縣府扮演領頭羊的角色，彰化縣長王惠美最新宣布，彰化高鐵定區，除了整理公園用地等，將投入6000萬元設立托嬰中心、親子館及活動中心，強化生活機能，最新並爭取到7000萬元，結合八堡圳廊道，要打造生技園區。

議員蕭淑芬5日議會定期大會質詢，指出彰化高鐵特區土地標售至今，但除了站區前，四星級旅館大樓已經完成，其餘產專區等，都不見開發，縣府已經重新規定，土地標售必須在3年內動土開發，這個規定很務實，否則淪為囤地，但開發速度太慢了，還是希望能扮演領頭羊的角色，主動開發一些新建設，帶動整體發展。

根據彰化縣地政處統計，高鐵彰化站特定區整體開發經費64億元，約204公頃，開發面積約184公頃，扣除公共建設用地，可標售約66.7公頃，自2015年車站啟用後，歷經26次標售後，已剩餘37.34餘公頃。

彰化縣經濟暨綠能發展處長湯國榮表示，彰化高鐵特區已經定位為花卉發展科技中心，結合田尾等地的花卉產業。

彰化縣長王惠美更進一步說明，高鐵特區住宅聚落逐漸形成，為了完備更好的生活機能，在距離田中鎮三民社區不遠的兒童遊藝場用地，計畫投入6000萬元，打造公共托嬰中心、親子館和活動中心等共融的3樓多功能建築，目前在準備包發基礎設計階段。另外，尋覓附近的用地，最新已爭取到7000萬元，將附近公園完善起來，並把八堡圳及2個公園廊道來完善，縣府將田中定位為生技園區來進行發展。議員蕭淑芬表示，好的規劃和進度希望能多多向鄉親報告，讓大家都能知道進度。