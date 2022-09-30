邊境解封、國門開放進入倒數計時，為提升民眾留在國內旅遊的意願，同時刺激第四季住房，凱撒飯店連鎖旗下「阿樹國際旅店」攜手台中香氛旅宿「璞樹文旅」推出期間限定住房專案「雙樹假期」（Double Tree Vacation），即日起預訂任一飯店雙人客房，可獲贈另一飯店雙人客房住宿券，原價18,700元兩晚台北與台中的住宿組合，首次聯賣祭出32折優惠，12月29日前平日兩人同行5,999元起，民眾能以實惠價格暢玩台北及台中2座城市，並體驗不同風格的精品設計旅店。

阿樹國際旅店為凱撒飯店連鎖旗下首間精品設計品牌，鄰近台北小巨蛋、敦南商圈等熱點，全館以樹、森林及自然休閒元素為設計主軸，並採用無毒木皮及無毒漆打造彷彿會呼吸的城市飯店，獲網友譽為「台版阿凡達」。璞樹文旅則是台中首間SGS檢驗合格的香氛設計旅宿，飯店以花漾、枝葉、年輪、璞樹等元素規劃42間舒適客房，每間客房皆配置防塵?寢具及空氣清淨機，為造訪台中的旅人提供鬧中取靜的休憩空間。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示表示，阿樹國際旅店此次特別與曾獲得設計獎項、以香氛及精油營造特色的璞樹文旅合作，並提供市場少有的優惠價格回饋國人，期盼藉由不同的旅「樹」體驗，提升國人留在台灣旅遊的意願。

為使民眾下榻飯店能收穫美好回憶，璞樹文旅另精心準備一款價值510元的精油作為入住贈禮，旅人可依喜好任選花草辛香的「埃及甜馬鬱蘭」、果調香氣的「中國山雞椒」或木質清香的「法國欖香脂」，搭配客房內水氧機即能享受100%純精油帶來的香氛療癒。

「雙樹假期Double Tree Vacation假期」即日起至12月29日開放2家飯店官網及電話訂房，專案價5,999元起，贈送券則可使用至明年3月31日。