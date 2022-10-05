台灣登山女子好手曾格爾，今年7月完成無氧攀登K2高峰的紀錄，8月返國後與富商在台灣開房間，遭富商的岳姓妻子發現，岳女提告侵害配偶權損害賠償，並求償200萬，士林地院訂於11月28日開庭。

曾格爾應因外型亮眼，登山紀錄傲人，本月又以無氧攀登世界第8高峰，成績亮眼，9月遭富商的岳姓妻子指控，曾格爾8月登山返國，在防疫期間與她的先生到台北市的高檔飯店偷情，岳女因iPad訊息，發現兩人親密互動，進一步質問富商，兩人爆發婚姻危機。

據了解，曾格爾因攀登8000公尺以上高峰而聞名，結識富商後，兩人因贊助登山費用，互動頻繁，不料，8月因出入高檔飯店遭正宮發現，被控行為逾越正常男女關係，遭岳女提告，並以侵害配偶權求償。

士林地院民事庭9月收到岳女提告書狀，法官命岳女繳納判決費，並補正曾格爾的住所、居所相關資料，岳女補正資料，27日法院已分案交由承審法官，預定11月28日開庭。