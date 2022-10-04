台灣自由車一哥馮俊凱，拿下亞洲總冠軍藍衫殊榮。(台中市政府提供)

市府客委會主委江俊龍(左)為單站冠軍LAMPERTI Luke選手頒獎。(台中市政府提供)

客家委員會副主委鍾孔炤等與會貴賓及「浪漫台三線站」獲獎選手合影。(台中市政府提供)

「2022國際自由車環台賽－浪漫台三線站」，因疫情停辦1年後重磅回歸！台中市政府攜手中央客家委員會、中華民國自由車協會4日共同舉辦，邀請全球15支車隊、共100多位國際自由車好手來台競輪；中華隊憑藉地主優勢和沿途客庄鄉親們熱情加油吶喊聲下，目前取得團體總成績排名第一，為國爭光。

市府客委會主委江俊龍說，此站賽事參賽選手今4日下午1時10分進入台中市東勢區，並沿台三線跨過東勢大橋進入石岡區，於下午1時31分抵達終點台中石岡旅客服務中心，市府安排東新國小合唱團、新社國小客家歌謠隊擔綱閉幕典禮演出，演唱「讀書樂」、「Do Re Mi」等多首客家組曲，迎接各國選手衝刺終點。

江俊龍指出，此站獲獎選手穿上5色冠軍衫，象徵選手最高榮譽的「黃衫」由日本右京車隊的 DYBALL Benjamin獲得，代表亞洲總冠軍的「藍衫」則由中華隊馮俊凱穿上，英國崔拿堤車隊的LAMPERTI Luke則拿下單站冠軍，現場氣氛熱絡、場面盛大，展現台中客庄熱烈的好客精神。

江俊龍表示，在台中市境內的「浪漫台三線站」賽道約14公里，為確保賽事順利舉行，市府特在賽前召集15個機關單位召開多次協調會議及賽道沿線勘查，保障各國選手參賽安全；另為展現台中客庄魅力，市府團隊也大力行銷在地文化產業特色，號召東勢及石岡公所、在地鄉親與學校師生，籌組數十隊富客家人文風情的特色加油站一同歡呼助陣。

客委會強調，「浪漫台三線站」賽事今天上午9時30分自新竹高鐵站開跑，賽程橫跨新竹縣、苗栗縣、台中市3縣市15個客庄鄉鎮市區總長156.6公里，起伏蜿蜒的公路上更設立兩個衝刺站、兩個登山站，是環台賽5站中風景最多元、地形變化最大的一站， 挑戰性十足、也是今年環台賽的決勝關鍵。