來賓以筆墨寫下本次特展「悠遊水竹居」字樣，期許本次特展圓滿順利。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

特展呈現內容包括與張麗俊息息相關的南村草堂、《水竹居主人日記》、櫟社及豐原慈濟宮媽祖廟等。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

客籍仕紳張麗俊是清朝秀才，對豐原地方發展有重大貢獻，台中市客委會和南村草堂、台中市鄉土文化學會合辦「悠遊水竹居－張麗俊特展」，自即日起至12月31日止在台中客家故事館登場，昨日來賓以筆墨寫下此次特展「悠遊水竹居」字樣，期許展覽圓滿順利。

市府客委會指出，此次特展由客委會和台中市鄉土文化學會理事王陸森，共同大量蒐集張麗俊個人、家族史資料後精心規劃，讓民眾深度認識這位對豐原地方發展有重大貢獻的客籍仕紳張麗俊。

客委會副主委魏瑞伸指出，從《水竹居主人日記》中，可見日本時代台灣人的財政、藝文活動，也是研究豐原開發歷史的重要文獻，對於後人一窺當時常民生活及日治時期的社會活動有莫大幫助。

客籍仕紳張麗俊字「升三」號「南村」，晚號「水竹居主人」，是張達朝（張達京兄長）後裔，出生於1868年，卒於1941年。其是清朝秀才，自「十三歲入漢學從師，至二十八歲帝國領台乃止。」受漢學教育長達15年；日治時期則為櫟社詩人，並曾擔任豐原下南坑第一保保正等公職，主持修繕豐原慈濟宮，貢獻地方。

「悠遊水竹居－張麗俊特展」展出期間自即日起至12月31日，內容包括和張麗俊息息相關的南村草堂、《水竹居主人日記》、櫟社、豐原慈濟宮媽祖廟等，透過特展可一探日治時代的葫蘆墩(豐原舊名)樣貌，也可從其作品中感受到他的人生精神。

昨日開展記者會，市府客委會副主委魏瑞伸、東勢區長翁培真、漆藝彩繪藝術家羅文祥、金萬知聖母會副會長陳文傑、潭子得天宮代表林金鳳、台中市鄉土文化學會創會長黃豐隆、東華國中校長林錦霞、東勢國小前校長江鴻鈞、地稅局東勢分局主任曾金連、東勢地政所主任陳應欽、南村草堂文史成員廖巧玉、台中市鄉土文化學會總幹事賴宜廷、台中市黎明生活美學協會理事長徐菊英、豐原慈濟宮基金會執行長張銘凱、豐原慈濟宮文教組長連佳振等人均到場，市議員蔡成圭、冉齡軒也派員共襄盛舉。