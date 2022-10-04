劉建國競選總部日前批評張麗善4年前的政見「麥寮港改制爲雲林國際工商港」跳票，雲林縣府表示，今年8月環保署專案小組會議，針對麥寮港變更環評審查結論做出限期開發的裁示，南公用碼頭取得施工許可後最快2027年就要完工，麥寮港發展正在實現中。

縣府建設處指出，麥寮港水深達24公尺，可供30萬噸級船舶進出，除了有深水碼頭優勢，港灣條件優於台中港，南公用碼頭一旦興建啟用，能轉型為台中港輔助港，支援台中國際商港進出口貨物服務功能。

建設處表示，麥寮港提供足夠貨運服務量能，將能帶動周邊產業發展，地方產業轉型升級，也增加雲林就業機會。

建設處說，若在南碼頭設置天然氣接收站取代燃煤發電，不僅減少空氣汙染，縣府也能要求雲林優先供電，創造能源與產業轉型雙贏局面。

建設處強調，麥寮港南碼頭區公用碼頭是配合雲林離島式基礎工業區內，包括新興區、台西區、麥寮區的廠商進出口需求而進行規畫、設計、建造，目前後線腹地不足，亟需另覓貨櫃處理集散腹地，以因應進出口貨櫃通關作業需求，台西產業園區距離南公用碼頭近享有最大優勢。

建設處表示，縣府配合此一發展優勢，因應地方環境及需求，規畫台西產業園區第一期面積約81.48公頃公有土地，設立產製銷一條龍、冷鏈倉儲加工免稅專區，使農漁產品及縣境內的進出口工商貿易都能使用此離島工業區轉運，充分發揮工商綜合港功能。

此外，至於觀光休閒及智慧綠色漁業產業園區需求，將於5.5公頃的「產二」規畫作為支援麥寮港貨櫃服務用地；台西北區340公頃產業用地將於第二階段整體開發，發展應用化學先進材料、海洋生物科技等相關產業，南公用碼頭將與產業共榮發展。