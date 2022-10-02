雲林縣全民健康運動年，邀各縣市志工運動抗疫。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

救國團2日在雲林縣立體育場辦理「2022雲林縣全民健康運動年-全國志工運動會」，雲林縣長張麗善表示這2年多來受疫情影響，改變民眾生活模式，保持健康與強健體魄是抗疫重要一環，所以訂定2022為雲林縣「全民健康運動年」，藉此提升大家對健康與運動的重視，打造充滿健康活力的雲林縣。

全國志工運動會邀請全台各縣市團委會共襄盛舉，共有17縣市、超過680人報名，各縣市團委會創意進場，讓大家看到活力及創意，隨後進行「團結競走」、「3人合體」、「乒乓傳愛」、「羽你同在」、「趣味稻草人裝扮」等趣味競賽，展現各縣市志工的向心力與凝聚力。

張麗善表示，救國團是兼具公益性與教育性的團體，長期舉辦各種活動，許多青年學子都曾參與，留下難忘美好的回憶，對台灣的影響非常深遠。此次在雲林舉辦全國志工運動會，與「2022雲林縣全民健康運動年」相呼應，希望藉此推廣國人運動風氣，增強體力持續抗疫。

張麗善說，雲林縣志工隊數從原本的572隊增加到現在650隊，成長了78隊，志工人數超過2萬人，去年雖然疫情嚴峻，但志工們依然持續協助推動各項服務，共提供了160萬小時的服務時數、超過450萬服務人次，讓公部門推動各種政策更順利，對於社會的安定功不可沒。

張麗善指出，為了鼓勵更多縣民加入志願服務行列，雲林縣政府去年正式上線「Nubi APP」，可由手機或電腦查詢志工受訓紀錄、得獎紀錄、服務時數、排班任務、簽到退等。另外縣府還創新開辦「志願服務耆福卡」，高齡志工接受相關訓練後即可申辦，持卡至縣內特約商店可享有優惠。