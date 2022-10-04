高雄市社會局長期培育社區照顧服務人才，厚植社區營造與福利照顧人力資本，以「在地長出來的熟成力量」集結高雄各區照顧人力成立「在欉紅」多元福利照顧師資團隊，今年度共有9組新團隊計26名新夥伴通過甄選。

對於各項社會工作而言，需要大量的人力與財力，因此，政府各部門近來多鼓勵公私協力。社會局今年持續拓展「在欉紅」團隊，共18隊計47名老師像蜜蜂一樣地巡迴社區，透過經驗傳承，拓展多元化的福利服務。

像是高雄市前鎮區興邦社區發展協會就是透過「在欉紅」團隊培育，藉由初辦培力計畫組織興邦志工團隊，建立幸福學堂長輩照顧服務據點。每年度社區也會針對不同服務對象，發展創新服務方案，媒合師資團隊進階培育社區多元福利服務。

「在欉紅」團隊還透過師資教學，協助亞健康長輩組織「孔鏘不老打擊樂團」，發掘長輩潛能，創造人生第二舞台，社區中更有5名志工成為第3屆「在欉紅」師資，未來能服務自己的社區，精進社區志工技能。

社會局長謝琍琍表示，社會局長期培育在地人才，組織「在欉紅」多元福利照顧師資團隊，成為社區培育重要的人才資料庫，成立至今透過社會局媒合服務已達167個社區發展協會，超過上萬人次受惠。

今年有9組新團隊計26名新夥伴通過甄選加入「在欉紅」，其中有過半的團隊成員都曾接受「在欉紅」師資團隊培育，成員們也希望以過來人的經驗傳承，培育更多社區新志工，加入服務的列車。