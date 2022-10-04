台東縣政府在知本溫泉區推出首屆「台東光祭」，邀請到12組國內外的藝術家、團隊，打造12件大型裝置藝術作品，於10月15日起至11月13日登場，並在6日試燈後「定裝」，將是今年秋季全台最特殊又最受矚目的藝術活動之一，台東縣長饒慶鈴邀請大家來體驗療癒人心的光影能量。
文化處長顏志光指出，這次「台東光祭」的法國藝術團隊Groupe Laps將親臨現場，並帶來將相當受歡迎的作品《Keyframes》（關鍵影格），可以看定格般的人型骨架燈管裝置，在結合音樂的燈光程式設計下，呈現如同動畫般畫面，傳達趣味與溫暖。
另外，受邀於荷蘭阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」，也量身打造全新創作《金勵湯》，以泉水為靈感，將片片飛染的金光點綴叢林間，提供觀眾「精力湯」般的正能量。
還有南藝大建築所B群的《讓我們圈在一起》，由1層層圓形大平台建構而成，就像是在草地上冒出來的輕柔泡泡，B群也為此場域設置了1個長廊，希望泡完溫泉的人來到這個長廊，坐在平台上看星星，讓身心全然放鬆。
饒慶鈴表示，這是東部首次舉辦聲光藝術節，邀請到12組來自法國、澳洲及台灣的頂尖藝術家或團隊，以極具未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，和台東自然山水進行對話，為人們帶來溫暖與療癒的力量。
她說，疫情兩年多來，民眾累積不少煩悶、疲憊的情緒， 縣府團隊打造「台東光祭」品牌，期待點亮台東知本，也點亮人們心中對未來的希望。
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