新竹縣政府為提升社區生活品質，共創優質的居住環境，舉辦第3屆「優良公寓大廈評選活動」，即日起開放報名至11月30日，期透過住戶積極參與社區管理維護工作，共同建立優質社區的認同感。

縣長楊文科希望透過各社區良性競爭，鼓勵民眾積極參與社區管理維護工作，增進社區管理組織運作功能，發揮守望相助精神，共同打造新竹縣成為幸福城市，讓民眾都能樂安居。

縣府工務處表示，目前新竹縣公寓大廈管理組織報備家數已超過2800件，本次評選活動，依公寓大廈規模大小區分3組，大型公寓大廈組為120戶以上社區，未達120戶為中小型公寓大廈組，1995年6月28日前取得使用執照者為風華再現組。

優良公寓大廈評分項目分為，「管理組織運作」、「管理維護與品質提昇」與「社區營造與節能減碳」3大面項。

各類組獲評選前3名的公寓大廈社區，將獲頒獎金及獎牌，第1名獎金3萬元，第2名獎金2萬元，第3名獎金1萬元。為鼓勵公寓大廈管理條例實施前成立的社區參與，將風華再現組別第1名獎金提高為3萬5千元。

縣府希望縣內各社區踴躍報名，共同凝聚社區向心力、落實節能減碳，打造樂活宜居的低碳家園。相關資訊及報名資料，請上新竹縣政府工務處網頁及各鄉鎮市公所查詢。