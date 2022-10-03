雲林縣長張麗善昨（2）日晚間前往林內鄉出席後援會成立大會。她今在臉書提到，儘管林內較為偏遠，但自己上任至今3年多積極建設，已完成該鄉多項道路改善工程、還設置了「長青食堂」，她也掛保證，未來要讓雲林成為「農工商科技城」。

張麗善表示，自己深信交通問題為重中之重，為了發展林內鄉，上任以來先後完成了「縣道154線道路改善工程」、「雲61線改善工程」，以及「雲65線道路拓寬」（重興村至斗六市十三里）等重要道路改善工程。

除此之外，張麗善提到林內鄉其他基礎建設也從未怠慢，如「自辦市地重劃區照明改善工程」、「推動龍過脈地區休閒農業區」，以及鄉內許多排水溝渠改善工程（烏塗村、林中、林北）等。

而對於長輩的關懷也沒減少過，張麗善指出，在九芎、重興、林中、林南等處設置了長青食堂，她說明長青食堂的功能不僅是提供長輩鄉親營養健康的餐食，更重要的是透過共餐的方式，長輩們能夠關懷彼此的近況，「大家能夠互動，快樂地分享日常生活中的點點滴滴，進而享受樂活的銀髮人生」。

最後張麗善指出，昨晚林內鄉親為她成立了後援會，大家都希望未來4年雲林仍能發光發熱。她也允諾，在鄉親的期待下，將繼續帶領雲林加速前進並積極發展，「讓雲林能蛻變為『農工商科技城』」。