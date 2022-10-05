竹風建設獲「永續發展精湛獎」走訪土地打造幸福居所

「2022中時房產金牌獎」評選45名優質房地產相關業者，竹風建設在建設領域脫穎而出，榮獲「永續發展精湛獎」。竹風建設感謝中時頒獎，並說明品牌堅持「人本」、「品質」、「創新」、「服務」四大理念，董事徐子鑑表示董事長會親自踏訪每一寸土地，重視工作背後理念，完成幸福居所，是一位真正的智慧綠建築實踐家。

「2022中時房產金牌獎」於凱達飯店邀請產官學界與媒體同業共襄盛舉。並且綜合學者、專家、民眾與網路投票及專業媒體圈，公平、公正、客觀、專業地評選出45名優質房地產相關業者，其中竹風建設獲得「永續發展精湛獎」，董事徐子鑑說明：董事長白手起家超過20年，對此次獲獎想當有感觸。

竹風建設感謝中時頒獎，並對業界肯定相當動容，強調董事長從選地到施工，都會走訪每一寸土地考察，從巡視到深思，對建築的期望早已經不是一份制式的工作，而是打從心底的理念昇華，不只是想要與客戶建立起信任，更要打造幸福居所，追求人與環境的翠綠和諧。

竹風建設不只是想要與客戶建立起信任，更要打造幸福居所，追求人與環境的翠綠和諧。(圖/中時新聞網攝)

為了使理念轉化為堅持，竹風建設秉持「人本」、「品質」、「創新」、「服務」的四大基礎，衍伸出來的工程師精神深受住戶愛戴，明新科大蘇宜芬教授稱讚竹風建設，對施工細節讚譽有加，認為品牌如同工程師穩健的性格，做事精細並講求品質，更以「低調奢華」作為總結。

竹風建設是桃竹地區的領導品牌，保障「10年防水、5年機電保固」作為售後服務，更有不少建案獲評為綠建築「銀級」標章，在生物多樣性、綠化量、基地保水等規範下臻至完善。竹風建設董事徐子鑑表示，竹風的初衷是「幸福建築的製造者」，自己更會親自參加建案的社區活動，幾乎所有住戶都與他認識，從親民性可以看出公司對第一線接觸的實踐，並真正做到為住戶著想的信任品牌。