金酒公司董事長黃怡凱於台上為所有進場員工加油打氣，為部門爭取佳績(于家麒攝)

與會貴賓齊聚合影，為一整天精彩活動揭開序幕(于家麒攝)

活動開場大會釋放5色雲彩煙霧，吸引全場目光(于家麒攝)

各種趣味競賽，員工選手卯足了勁展現團隊精神，相互合作爭取佳績(于家麒攝)

會場旁安排多種親子遊戲區及魔術表演等攤位，讓員工眷屬享受美好的親子時光(于家麒攝)

金酒公司展現企業社會責任，規劃「金有愛二手市集」，義賣所得全數捐贈公益團體回饋社會(于家麒攝)

金門酒廠建廠70周年，今(1)日在縣立體育場盛大舉辦2022「70如金」金酒運動會，上千名員工同場競技，透過各種趣味競賽展現團隊合作精神，活動還特別規劃「金有愛二手市集」，將義賣所得10萬元全數捐給公益團體，回饋社會。

金酒「70如金」運動會由員工獨具特色的「創意進場」揭開序幕，隨後由浯江舞蹈團帶來精彩的開場舞，緊接著在董事長黃怡凱帶領下進行暖身操，為一整天的精彩活動做好準備。大會規劃多種趣味競賽，包括「毛毛蟲向前衝」、「鼎力相助」、「搶救憤怒鳥」、「一桿進洞」、「疊羅漢大賽」、「羽球之光」等趣味項目，所有員工選手卯足了勁展現團隊精神，相互合作爭取佳績；會場旁也安排多種親子遊戲區、魔術表演及各式各樣的美食攤位，讓員工眷屬享受美好的親子時光。

金酒公司為展現企業社會責任，今年活動特別規劃「金有愛二手市集」，招募金酒員工二手物，把這些閒置新品或舊物捐出來變成愛心，讓這些物品能被充份利用，擁有美好的第二春。當日義賣所得10萬元全數捐贈給「金門家扶中心」及「華山社會福利基金會」兩公益團體，達到「取之社會、用之社會」的大愛精神。

金酒公司表示，「70如金」金酒運動會結合「健康活力」、「親子歡聚」、「企業認同」、「社會責任」四大特色，從各角度滿足員工成就與價值，藉由健康活力的活動讓員工與其眷屬共襄盛舉，共度精采豐富的週六假期，也期望金酒公司上下一心、再創百年佳績。

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