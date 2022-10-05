「存股」是許多小資族替自己額外加碼退休金的方式，許多經營穩健的大型企業也推出「員工持股信託」作為福利，員工每月從薪資中，提存一定金額申購公司股票，離職或退休時，再以股票或折算現金的方式返還。國內房仲龍頭信義房屋民國89年就推動員工持股信託，有名資深同仁一開始就加入員工持股信託，每月申購1000~3000元，加上公司補貼獎勵金，以目前股價計算，已替自己額外累計近300萬元退休基金。

信義房屋積極搶才留才，提供多元福利制度，其中，上市櫃公司才有機會享有的福利「員工持股信託」，就是鼓勵同仁每月定期定額購入自家股票，期間持股信託累積的股票淨值與股利，等於是在政府的勞工退休金機制之外，又多了一層保障，能使同仁獲利，又可凝聚向心力，企業與員工雙贏，目前集團已有超過6成的同仁參與。

員工持股信託就像存股，每月投入小額金額申購公司股票，除了可以固定分得股利，以信義房屋為例，公司還會依員工提撥金額，補助最高50%的獎勵金，例如員工提撥1000元，公司再補助500元，每月即可購入1500元股票，CP值更高！當累積一定年份，即便是離職、退休，或者退出持股信託時，就可以收到累計的股票，或是依當時股價折算現金。

舉例來說，有位資深同仁民國89年即加入持股信託，每月提撥1000~3000元並搭配公司補助獎勵金，累計至今，依目前股價計算，約等於替自己多加碼了283萬元的退休基金。

信義房屋長期致力ESG，不只關心客戶、社會、環境、供應商等利害關係人，也非常注重同仁的薪資福利保障，除了員工持股信託獎勵，另包括每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、績優同仁留任獎金25萬到上百萬、第二胎生育獎勵12萬，也有相當每年加薪1.5萬的彈性福利讓同仁自選福利提升生活品質，保障同仁工作與生活平衡，提供有安全感又具挑戰性的職涯舞台，讓同仁與公司一同成長。

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