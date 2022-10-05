台中市市長盧秀燕長期關注台中交通議題。盧宣布，「小黃公車」從原本的2條路線，擴增11倍達22條路線，服務區域更橫跨原縣區21個行政區、139個里。盧霸氣喊話：「公車走不到的地方，我們用『小黃公車』把大台中串在一起。」並加碼宣布再度新增7條路線。

盧秀燕今（5）日在臉書發文表示，小黃公車原本只有2條路線，如今已經「11倍增」達到22條路線，服務原縣區21個行政區、139個里。

盧秀燕指出，小黃公車以計程車當作公車，路線上隨招隨停，比照公車定時發車，市民全程免費，是最受市民好評的交通政策。盧霸氣宣示：「公車走不到的地方，我們用『小黃公車』把大台中串在一起。」

對此，盧秀燕強調，市民喜歡的服務，市府就加速推動，這次再度新增7條路線，包含：黃16路 福興永豐線、黃17路 中興嶺石岡線、黃18路 后里四塊厝線、黃19路 口庄水美線、黃20路 梧棲沙鹿線、黃21路 王田營埔線、黃22路 舊庄員林線。