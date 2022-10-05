圖為銘傳大學親善服務隊去年禮賓服。(銘傳大學提供／李侑珊台北傳真)

中華文化總會3日舉辦2022年國慶禮賓人員服裝設計說明會，由參與今年國慶禮賓工作的銘傳大學「親善服務隊」著裝出場，設計師周裕穎、文總秘書長李厚慶、111年國慶籌備委員會大會處曹守全處長、國立台灣博物館館長洪世佑等人出席。今年國慶禮賓服以白色作基底，融入山櫻花與台灣雲豹元素，卻不見熟悉「青天白日滿地紅」一起出現的色調，引發網友正反兩極意見，激烈論戰。

中華文化總會3日在臉書發文表示，曾為東京奧運台灣隊設計進場服裝的周裕穎，服裝以「台灣色」、柔軟而剛毅、清新活潑作為三大設計重點。國慶禮賓人員在典禮接待中扮演非常重要的角色，文總自去年開始結合台灣的設計力，讓來自不同學校的禮賓人員不僅擁有一致的服裝，也透過他們在典禮上出眾的表現，讓國人及世人更能看見台灣的設計力及美學。

嶄新的「台灣色」設計，有別傳統「青天白日滿地紅」國慶元素，掀起熱烈討論。網友湧入《Yahoo!奇摩新聞》與臉書相關連結留言：「台灣色是什麼色？」「還有藍白就還是有國旗元素，文總沒必要故意消費台灣這兩個字」、「想改造台灣不是不可以，請拿出象徵性的人物或事情來說服台灣百姓吧」、「我們喜慶是紅色，國旗也是紅色居多，實在不懂……」「喜慶時卻那麼多白色，恐牴觸傳統」、「換個樣式來個新鮮感跟認同無關，不要藉機兜售政治」。

也有網友給予正面評價：「我覺得滿好看的」、「很清新！」「很美很素雅，像一股清流」、「很年輕新穎又巧妙融入古典」、「服裝藍白並未跳脫國旗意象，建議可以戴個國旗口罩就更有正當性」。