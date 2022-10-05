年底台北市長選戰引發各界關注。面對近期負面聲量較高一事，民進黨候選人陳時中3日接受專訪時回應稱「因為好學生容易被挑毛病」，遭對手國民黨候選人蔣萬安痛批不知檢討與反省。媒體人朱凱翔則諷刺道，難道是「誠實終也招忌」嗎？獲得破千網友熱烈迴響，紛紛留言狠酸。

朱凱翔昨（4）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，陳時中3日接受專訪時表示，聲量就像是成績好的學生，討論度通常都好高，但大家不會一直稱讚，而是開始挑毛病，討論內容就變得負面。

對此，朱凱翔一語雙關諷刺稱：「欸不是！以前都說『誠摯終招忌』，原來『誠實終也招忌』噢？」

此文獲得近2000人按讚、超過100則留言，討論熱烈。網友紛紛表示：「一語雙關，一體適用」、「我認識的好學生，沒有人會在廁所探頭去看隔壁間的人在幹嘛。壞學生也不會」、「我大阿中真的很敢講，完全體現『你不尷尬，尷尬的就是別人』的境界」、「不要攻擊，要鼓勵！ 鼓勵才能看阿中繼續耍白痴」、「他是在講高虹安吧」、「成績好的學生？學霸？驕傲？高虹安也適用此標準嗎」。