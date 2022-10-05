打著超越藍綠大旗的無黨籍台北市長參選人黃珊珊，5日上午以前副市長之姿赴萬華龍山寺參拜，國民黨籍的廟方董事長黃書瑋致贈「民胞物與」字帖，期許參選人以民為本，祝福黃珊珊順利「升職」。

九合一選舉將至，藍綠白台北市長參選人相繼前往萬華信仰中心龍山寺參拜，黃書瑋按例都會提筆寫下祝福之詞，民進黨陳時中來訪時他寫下「以民為先」，國民黨蔣萬安是「全民萬安」，至於無黨籍黃珊珊則是「民胞物與」，他期許黃能將人民的事當作自己的事。

黃珊珊接受媒體聯訪時說，她認為黃書瑋對參選人都有很高期許，對方也說自己想了很久，最終還是寫下「以民為主」，自己認為每個政治人物都要戒慎恐懼，把人民放在第一位，不管做哪些事，只要把人民利益放在第一位就知道該怎麼做，讚許黃書瑋說得很正確。

談及陳時中曾在龍山寺向萬華人民道歉，黃珊珊諷，這件事就像陳時中自我感覺良好一樣，雖然有道歉，但陳時中至今對於萬華是不是台北市疫情起點都沒有正式回答，還說要回去研究，「如果他還要研究台北市和萬華是不是疫情的起點，真的是研究完再來選市長吧。」