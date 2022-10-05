去年國內新冠疫苗採購卡關一事，最近再度引發一番隔空交火，台北市長柯文哲今天再嗆民進黨北市長參選人陳時中「沒有醫德」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝被問及此事表示，指揮中心從來沒有擋疫苗，「我們都全力幫忙，陳前指揮官在疫苗購買上盡心盡力，我們應該感謝他。」

陳時中日前自評擔任防疫指揮官期間的表現，認為防疫85分、買疫苗90分，遭台北市長柯文哲嗆聲「去死吧！」陳時中今天反嗆柯文哲沒有口德，柯也不甘示弱，再度反擊陳「沒有醫德」。

王必勝今天指出，當時需要購買疫苗的有三個樣態，第一個是有能力和管道的公司，指揮中心全力協助，包括台積電、永齡基金會，以及後來加入的慈濟基金會，三家一起完成合作契約，購買了1500萬劑BNT疫苗，並順利進貨。

他接著表示，第二種是其他公司團體，我們採取開放態度，歡迎他們參加，但也說明一些條件，例如原廠授權書、冷鏈規畫、交貨期程、產品有效期限等，很可能有些公司團體沒辦法達到條件，因此後續無法購買；第三種是一些掮客或不明人士，指揮中心要盡到過濾責任，讓他們知難而退，例如韓國大邱曾發生購買疫苗不順利的事件。

王必勝強調，指揮中心從來沒有擋疫苗，而且是全力幫忙，陳時中是我們的前指揮官，我自己也在指揮中心這麼久了，也都有參與到，「陳前指揮官在疫苗購買上盡心盡力，我們應該感謝他」。