時令入秋，正逢吃蟹好食節，台北西門町意舍酒店The CAPE龍蝦&海鮮餐廳從10月8日至11月20日推出季節限定活動「Chill蟹季，打牙祭」，假日buffet供應螃蟹及多款海鮮主題佳餚吃到飽，每位成人價格1080元+10%，吃到飽控和蟹控們可盡情大啖豐盛鮮蟹料理。平日(週一至週五)提供Chill蟹雙人分享餐1580元+10%及四人分享餐2980元+10%，肥美鮮蟹化做一道道精緻美式料理，天天都可以大口嗑蟹。

The CAPE餐廳以螃蟹為主角，以當季食材打造期間限定的chill蟹季吃到飽(僅假日提供)，每位成人價格1080元+10%、6-12歲兒童580元+10%，5歲以下免費。Chill蟹季buffet餐檯品項豐富，包含重磅級「帝王蟹起司通心粉」、「香脆小螃蟹」、「現做蟹肉漢堡」、「星洲辣椒螃蟹」、「蟹類海鮮鐵桶」、「奶油白醬蟹肉義大利麵」、「奶油螃蟹龍蝦湯」等十幾種各式鮮蟹元素美饌。

Chill蟹季活動期間，單點整隻新鮮的波士頓活龍蝦享5折優惠(折價後840元+原價10%服務費)，購買精選佐餐酒一杯(紅酒/白酒/生啤)買一送一，在酒精陪襯催化之下，共譜鮮味極致微醺饗宴。

雙人&四人Chill蟹季分享餐平日(週一至週五)供應，雙人分享餐價格1580元+10%，蟹鮮肉香精華共聚一桌，包含一口蟹沙拉、酥炸軟殼蟹奶油白醬義大利麵、澳洲小龍蝦等等鮮饌，螃蟹及招牌小龍蝦甘甜相互映襯，配上濃郁獨門的醬汁，豐沛誘人的香氣及彈嫩厚實的肉質口口噴香。

四人分享餐還能品嘗到獨家口味的「星式辣炒三點蟹」，外殼香酥、肉質肥美的螃蟹沾裹主廚獨門香辣醬汁，豪邁過癮令人回味再三，以及「鐵鍋蕃茄小龍蝦海鮮義大利麵」、「芝麻蝦多士佐是拉差黃醬」、「美式香蕉派」等The CAPE招牌料理，套餐價格為2980元+10%，適合和家人朋友歡聚分享。

The CAPE龍蝦&海鮮餐廳位於台北西門町意舍酒店5樓，距離捷運西門站僅約5分鐘步行路程，鄰近電影街、DON DON DONKI唐吉訶德，秋季享用完大餐後漫步熱鬧的西門街區，十分輕鬆寫意。

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