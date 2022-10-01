上海商銀位於台北市民權東路與中山北路口新總行大樓工程，歷經五個月拆除舊大樓及28個月施工，10月1日舉行主體結構上梁儀式，象徵結構工程進入最後階段，預計年底可完成，下一階段帷幕牆工程由德國原廠技師駐點技術指導，新總行大樓預計2023年第三季可取得使用執照，2024年6月前將擇吉日遷入，正式啟用，為台北市又一新地標。

上海商銀上梁儀式，該行董事長李慶言自新加坡連線致詞，及常務董事榮康信、獨立常務董事陳木在、總經理林志宏共同主持，並與董事邱怡仁、潘冀建築師事務所主持人潘冀、互助營造董事長林志聖，共同為主體結構梁鎖上螺栓。

上海商銀表示，總行大樓新建工程2020年1月開始，面臨疫情干擾導致施工不便、友善鄰里假日不施工及發現隱藏地樁225枝需額外拔除等施工問題，今年上半年更面對超長雨季影響部分工程進度、全球性通貨膨脹引發工料價格上漲、海運塞港造成物料進貨延遲等挑戰，幸賴工程總包互助營造、建築設計潘冀建築師事務所及協力廠商等施工團隊積極協調，並發揮豐富的施工經驗一一克服。

上海商銀指出，新總行大樓2019年6月獲准採用危老重建方案，且為台北市商辦適用危老條例的第二例，取得34％容積獎勵，容積率由560％（商四特）增至750％，容積樓地板面積共增加約1,343坪。建案基地面積705坪，設計興建地上16層、地下4層的現代辦公大樓，總面積（含地下4層2,196坪）共8,782坪，總工程造價約新台幣26億元。

上海商銀總行新大樓建築設計，將同時申請綠建築標章及建築耐震標章。該行說明，尤其建築大樓結構具超耐震的標準，結構耐震係數高達法規1.5倍，室內27米無柱的大跨距開放式辦公空間，配備樓板調諧質量阻尼器（TMD）及結構健康監測系統（SHM），讓大樓結構更安全，其第14層員工餐廳外，規劃設置空中花園與健康休閒步道，與地面層落瀑水濂的景觀休憩中庭相互輝映，處處展現新大樓在設計上的細膩與巧思。

外觀採用鑽石概念設計，透過斜交的幾何造型和淺色金屬質感的玻璃，創造現代科技和前瞻外觀，夜間透過細緻簡潔照明，以呈現時尚與簡約的氛圍，並展現鑽石切割立面的特色及俐落感，兼具現代環保及智慧節能的前瞻性特色。此外，整體外牆框架更展現出建築結構的力與美，象徵本行如鑽石般堅固永恆的企業形象，同時也將成為台北市新建築地標。

上海商銀強調，該行向來善盡企業社會責任，落實推動永續發展，新建的總行大樓已取得綠建築銀級候選標章，符合當前國際的潮流，落成後將以揚手開啟的鑽石之姿，傳承跨越時空的在地情感，更將成為台灣全新的建築地標。