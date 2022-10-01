台中市政府特頒贈「良緣相守‧幸福牽手」紀念獎牌，見證彌堅的愛情。（台中市政府提供）

「十年修得同船渡，百年修得共枕眠！」新社區公所於1日舉行2022年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，邀請38對攜手相伴逾50年夫妻參加，台中市副市長令狐榮達代表市長盧秀燕出席，與新社區長林淑惠共同頒贈「良緣相守‧幸福牽手」紀念獎牌，現場佈置浪漫喜氣，洋溢熱鬧溫馨氛圍。

令狐榮達表示，婚姻經營必須夫妻同心共濟、同甘共苦，每一對夫妻都會面臨生活上柴米油鹽醬醋茶的問題，家庭難免吵吵鬧鬧，如何維繫彼此恩愛五、六十年甚至七十年，這種堅毅攜手白頭的感情和對維繫家庭付出的精神，值得年輕一輩學習效仿。台中市今年也榮獲最幸福及最宜居城市兩項殊榮，一步步實現「富市台中、新好生活」的幸福宜居城。

新社區長林淑惠說，新社區今年有38對結縭五十年以上的夫妻接受表揚，其中永源里黃萬吉及妻子黃蔡幼粧結縭七十年，黃萬吉先生雖然高齡90歲，但平日還能騎乘自行車悠遊各街道，夫妻倆生活樸實、感情融洽，互相照顧，一同走過艱苦的時代，除是百年修來福分外，也讓大家見證了歷久彌堅的愛情。

新社區公所強調，今天活動除祝福每對伉儷幸福美滿外，也邀請當地東興社區長者進行不老活力秀及舞蹈演出，展現健康、活力、無限創意及具地方特色的表演；活動最後還策畫「愛的祝福」活動，藉由玫瑰花傳情，讓受表揚伉儷雙方互說愛的悄悄話，讓老夫老妻重溫戀愛的感覺，為活動畫下暖心句點。