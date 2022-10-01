台東縣模範老人暨敬老楷模表揚活動1日登場，國際知名舞者布拉瑞揚（左）帶著母親張弘嬌（右）領獎受訪。（蔡旻妤攝）

台東縣模範老人暨敬老楷模表揚活台東縣模範老人暨敬老楷模表揚活動1日登場，國際知名舞者布拉瑞揚（左）帶著母親張弘嬌（右）領獎受訪。（蔡旻妤攝）動1日登場，國際知名舞者布拉瑞揚（左一）帶著母親張弘嬌（右三）上台領獎。（蔡旻妤攝）

台東縣模範老人暨敬老楷模表揚活動1日登場，台東縣長饒慶鈴分別頒發19位模範老人及19位敬老楷模，其中國際知名舞者布拉瑞揚的母親、78歲的張弘嬌也在名單中；張弘嬌一生刻苦耐勞、熱心助人，她說，雖然家裡沒有錢，看到需要的人都會盡全力幫忙。

張弘嬌從小刻苦耐勞，曾獲表揚優秀農民及警界模範母親殊榮，主動回饋社會，為社會服務，與先生互相扶持近一甲子，也積極參與各項活動，更是老人活動站的全勤模範生。平日在老人活力站學習各項技藝，藉老小共學活動傳承給幼兒園的小朋友。

「哇，媽媽妳今天妝那麼漂亮，會不會太濃？」布拉瑞揚展現與母親間的好感情。布拉瑞揚受訪時表示，媽媽常說1句話「我今天賺的錢，有能力就奉獻」，家中並不富裕，但母親卻以身作則，從身教做起，自他小時候，印象中媽媽每天都帶著笑容，從來不說負面的事情、或批評他人。

布拉瑞揚說，媽媽從小成績名列前茅，卻從未給他課業上的壓力，他坦言自己不愛念書才去跳舞，雖然父親不允許，但母親永遠在背後默默支持與鼓勵，一路陪伴著他，他永遠記得，15歲時考上左營高中舞蹈班，媽媽送給他人生中第1件傳統服飾，10月7日國家文藝獎他會穿在身上，感謝媽媽的支持。

此外，台東縣府今年特別發揮創新創意製作客製化的「公仔人偶獎座」，另為了感念長者的行事風範，記錄得獎長者的得獎事蹟，以紀念專刊展現得獎長者的嘉言懿行，精心編輯成「家有福爺奶、幸福99在」紀念專刊贈予每1位得獎者保存。