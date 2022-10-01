台東縣模範老人暨敬老楷模表揚活動1日登場，台東縣長饒慶鈴分別頒發19位模範老人及19位敬老楷模，其中國際知名舞者布拉瑞揚的母親、78歲的張弘嬌也在名單中；張弘嬌一生刻苦耐勞、熱心助人，她說，雖然家裡沒有錢，看到需要的人都會盡全力幫忙。
張弘嬌從小刻苦耐勞，曾獲表揚優秀農民及警界模範母親殊榮，主動回饋社會，為社會服務，與先生互相扶持近一甲子，也積極參與各項活動，更是老人活動站的全勤模範生。平日在老人活力站學習各項技藝，藉老小共學活動傳承給幼兒園的小朋友。
「哇，媽媽妳今天妝那麼漂亮，會不會太濃？」布拉瑞揚展現與母親間的好感情。布拉瑞揚受訪時表示，媽媽常說1句話「我今天賺的錢，有能力就奉獻」，家中並不富裕，但母親卻以身作則，從身教做起，自他小時候，印象中媽媽每天都帶著笑容，從來不說負面的事情、或批評他人。
布拉瑞揚說，媽媽從小成績名列前茅，卻從未給他課業上的壓力，他坦言自己不愛念書才去跳舞，雖然父親不允許，但母親永遠在背後默默支持與鼓勵，一路陪伴著他，他永遠記得，15歲時考上左營高中舞蹈班，媽媽送給他人生中第1件傳統服飾，10月7日國家文藝獎他會穿在身上，感謝媽媽的支持。
此外，台東縣府今年特別發揮創新創意製作客製化的「公仔人偶獎座」，另為了感念長者的行事風範，記錄得獎長者的得獎事蹟，以紀念專刊展現得獎長者的嘉言懿行，精心編輯成「家有福爺奶、幸福99在」紀念專刊贈予每1位得獎者保存。
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