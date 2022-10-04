日前成立競選總部時，有8000位支持者擠滿現場力挺的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉透露，當天結束活動回到家裡時，發現母親還沒睡覺，母子倆就這樣在深夜「答嘴鼓」，不僅消除了疲倦，更激勵他落實「老人咱看顧」的政策。

蘇清泉今（4）日在臉書表示，每日行程結束回到家後，都會確認媽媽是否已經休息，如果已睡著就端詳一下母親熟睡安祥的臉，幫她拉拉被子，如果還沒睡著就逗逗她，讓她能保持開心，而日前競總成立，關心狀況的母親也還未入睡，兩人因此在深夜「答嘴鼓」。

「三八囝仔！啊，你袂做縣長沒？你若做縣長，要疼惜阮遮ㄟ老大人嘿！」蘇清泉透露，母親滿臉笑容的說這句話，激勵了自己要落實全方位老人政策的決心，包括65歲老人免繳健保費、假牙補助條件放寬、生活福利補助比照高雄市等，只要能夠當選縣長，一定會立刻執行。

蘇清泉說，長輩們年輕時對社會有所貢獻，如若當選一定會好好照顧長輩，讓長輩們能夠在屏東過上好日子，快樂生活。