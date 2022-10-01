《K38 Go Hi Mart明日超商》的四季飲料區相當吸引民眾的眼球。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

顛覆一般農產品超市的想像，高雄市農業局取自未來設計概念的《K38 Go Hi Mart明日超商》即日起於駁二藝術特區大義C6倉庫開店。高雄市副市長史哲1日到場鼓勵策展團隊，並與青年設計師交流，還品嘗了龍膽石斑佳餚。

高雄市農業局副局長王正一表示，高雄市擁有豐富多項優良的熱帶農產，這次委由映品形象設計所策展企畫的《K38 Go Hi Mart明日超商》，以高雄的K及38個行政區為名，將「Go Hi」作為啟動未來的口號，以民眾熟悉的便利商店為載體，將高雄38個行政區的特色農產融入企畫，設計出全新型態的農產超商。

《K38 Go Hi Mart明日超商》包含四季飲料區、潮農專櫃、明日蔬果區，以及魅力熟食區。其中的魅力熟食區邀請高雄在地餐飲品牌「挑食」主廚，特製出10道來自高雄不同產區的限量頂級料理，像是「梓官：烏魚子菠蘿麵包＆魚鬆美乃滋」、「路竹：發酵番茄虱目魚生態鍋」、「大樹：香草鳳梨冰茶＆芝麻鳳梨軟糖」、「甲仙：大葉紅茶梅酒冰愛玉」等。

2022台灣設計展以「台灣設計、設計台灣」為主題，9月30日起至10月23日於高雄舉行，農業局歡迎民眾蒞臨參觀這家明日超商。