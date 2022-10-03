上海商業儲蓄銀行北新莊分行為喬遷，今（3)日舉行喬遷剪綵儀式與慶祝酒會，由常務董事榮康信及總經理林志宏共同主持，並邀請儒鴻企業董事長洪鎮海共同剪綵，現場賓客雲集，場面簡單而隆重。資深經理翁嘉珠將帶領北新莊分行的優質團隊，秉持上海商銀「溫心‧輕鬆‧尊重」的服務理念，竭誠為新北地區工商企業及個人客戶提供效率便捷的全方位金融服務。

上海商銀2013年於新北市新莊區中華路二段設立北新莊分行，因業務發展需要及擴大服務新莊地區客戶，9月12日喬遷至新址，也就是國內上市紡織業龍頭儒鴻企業剛落成啟用的總部大樓，外觀新穎引人矚目，北新莊分行並提供客戶全新的數位金融服務體驗，以全新智慧型態分行呈現，建置即時、互動式溝通環境，強化網際網路及行動服務的全方位金融服務。

此外，北新莊分行亦提供QR Code掃碼預約取號與預約交易功能，客戶不需要下載預約交易APP，直接打開手機掃碼取號，讓客戶可以自行選擇到分行接受臨櫃服務的時間，且能先行輸入所需交易內容，免除客戶填寫實體表單的時間，提升金融服務品質，也增進分行作業效率；同時於網路銀行專區也設置智能服務小C客服機器人協助簡易回答客戶詢問的金融問題。

上海商銀北新莊分行並配合總行推動ESG永續發展的理念，全面使用電子紙節能數位廣告看板，利用環保無紙化的科技，將過去海報張貼改為數位廣告看板，同仁的名牌也完全使用電子紙的方式陳列，除了節省能源外，也能減少紙張印刷的耗用，亦可重複使用再利用。

上海商銀北新莊智慧分行是全功能分行，提供存款、房貸、消費性貸款、企業貸款、境外金融、財富管理、信用卡及24小時ATM、網路銀行、行動銀行等數位金融服務。分行主管資深經理翁嘉珠，畢業於國立臺灣師範大學EMBA研究所，在上海商銀服務29年，從基層行員做起，歷任國外部辦事員、營業部個人金融業務襄理、企業金融經業務經理，學驗俱豐，擅長外匯、存款、授信及國際金融業務，資歷完備。